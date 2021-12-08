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15:51 08.12.2021

В Австралии заявили об открытии подварианта «омикрон-штамма»

Фото: pixabay
Австралийские ученые нашли у «омикрон-штамма» коронавируса две родственные линии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на министра здравоохранения штата Квинсленд Ивет Д'Ат.

По словам министра, новый подвариант незначительно отличается от основного штамма. Его выявили у туриста, прилетевшего в страну из ЮАР.

Инфекционист Австралийского национального университета Питер Колиньон, в свою очередь, отметил, что открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа можно объяснить разными техническими подходами.

Новый вариант коронавируса «омикрон-штамм» был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его, как «вызывающий беспокойство», и дала ему название «омикрон». Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем «дельта-штамм».

По последним данным, «омикрон» выявлен уже в 57 странах.

Оксана Житникова
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