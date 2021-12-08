В Австралии заявили об открытии подварианта «омикрон-штамма»

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на министра здравоохранения штата Квинсленд Ивет Д'Ат.

По словам министра, новый подвариант незначительно отличается от основного штамма. Его выявили у туриста, прилетевшего в страну из ЮАР.

Инфекционист Австралийского национального университета Питер Колиньон, в свою очередь, отметил, что открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа можно объяснить разными техническими подходами.

Новый вариант коронавируса «омикрон-штамм» был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его, как «вызывающий беспокойство», и дала ему название «омикрон». Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем «дельта-штамм».

По последним данным, «омикрон» выявлен уже в 57 странах.