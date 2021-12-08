Экс-финдиректора ТОО «Kcell Solutions» подозревают в хищении 450 млн тенге

Он путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге.

Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 миллионов тенге на расчетные счета пяти компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на свое имя. Пресс-служба АФМ РК

Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проигрывал в букмекерских конторах Алматы. АФМ РК

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.