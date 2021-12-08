ДЧС обратился к алматинцам

В ведомстве со ссылкой на штормовое предупреждение сообщили, что в Алматы 9 декабря ожидаются туман, гололед; в горах Алматы – сильный снег, туман , гололед, ветер северо-восточный, порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы. Пресс-служба ДЧС Алматы

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что казахстанцев ожидают морозы до 35 градусов 9-11 декабря.