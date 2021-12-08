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16:14 08.12.2021

ДЧС обратился к алматинцам

Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к алматинцам в связи с ухудшением погодных условий, передает Zakon.kz.

В ведомстве со ссылкой на штормовое предупреждение сообщили, что в Алматы 9 декабря ожидаются туман, гололед; в горах Алматы – сильный снег, туман , гололед, ветер северо-восточный, порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.Пресс-служба ДЧС Алматы

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);

  • всегда смотрите перед собой под ноги;

  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что казахстанцев ожидают морозы до 35 градусов 9-11 декабря.

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