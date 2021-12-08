16:19 08.12.2021
KGIR 2021: Chevron был одним из первых иностранных инвесторов в Казахстане
Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
Наше партнерство строилось на доверии и прозрачности. Именно они стали основой для развития наших партнерских отношений.
Такое мнение высказал в ходе четвертого ежегодного круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2021), организованного АО «НК «Kazakh Invest», председатель и главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт в своем видеообращении.
Когда Казахстан стал независимым государством 30 лет назад, руководство страны предвидело прогрессивное и процветающее будущее. Тогда была создана основа для привлечения иностранных инвестиций, новых технологий и новых идей для построения рыночной экономики и привлечения инвесторов и бизнеса. Прекрасным примером такой экономической основы для партнерства между Chevron и Казахстаном является «Тенгизшевройл». Председатель Chevron Майкл Вирт
Следует отметить, что Chevron является одной из крупнейших компаний, производящих доступную, надежную и чистую энергию, а также играет важную роль в экономическом развитии страны.
По словам главы Chevron, с 1993 года прямые финансовые выплаты «Тенгизшевройл» казахстанским организациям и предприятиям составили более 158 млрд долларов, включая выплаты заработной платы казахстанским работникам, закупки казахстанских товаров и услуг, а также уплата налогов.
Мы также тесно работали с нашими партнерами для внесения вклада в экономический рост и достижение стратегических целей страны. Наша работа показала, каких успехов мы можем достичь благодаря силе партнерства. Я горжусь нашими совместными достижениями за последние три десятилетия и уверен, что вместе мы продолжим строить процветающее будущее для следующих поколений.Майкл Вирт