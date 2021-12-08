Гендиректор Goldbeck Solar: В Казахстане есть возможности для развития сектора ВИЭ

Такое мнение высказал генеральный директор Goldbeck Solar Йоахим Гольдбек в ходе круглого стола KGIR 2021, организованного АО «НК «Kazakh Invest».

Глобальные инициативы, такие как Парижское соглашение или недавняя КС26 в Глазго, являются наглядными примерами повышения осведомленности. Климатический спад – это серьезная угроза качеству жизни человечности. Но, тем не менее, это большая возможность. Люди, компании, страны, работающие в этом направлении, несомненно, играют ведущую роль, направляя общество на устойчивый путь. Глава компании Goldbeck Solar Йоахим Гольдбек

Спикер подчеркнул, что принимаемые Казахстаном меры в направлении солнечной энергии заложили основу деятельности компании Goldbeck Solar в нашей стране. На сегодняшний день компания успешно реализовала ряд проектов по строительству солнечных электростанций, в числе которых «Сарань» мощностью 100 мВт в 2018, «Акадырь I» мощностью 50 МВт в 2019 году и «Акадырь II» мощностью 26 МВт в 2020 году в Карагандинской области.

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

В ходе реализации этих проектов казахстанские учреждения проявили себя профессионально. Особого внимания заслуживает реализация последнего проекта «Акадырь II». Мы начали строительство в апреле и ввели в эксплуатацию завод уже в июне, то есть всего за три месяца. И это несмотря на суровую зиму и пандемию COVID-19. Йоахим Гольдбек

Также, по мнению спикера, устойчивое развитие – это лицензия на участие в игре среди 30 самых развитых стран.

Важно, чтобы Казахстан в ближайшие 30 лет стал маяком для устойчивых инвестиций. Это позволит укрепить позиции Казахстана среди 30 развитых стран – экспортеров чистой энергии и экологически чистых продуктов. Глава компании Goldbeck Solar

К слову, последние цели Казахстана заключаются в увеличении доли возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году и достижении углеродной нейтральности энергетического сектора к 2060 году.