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10:00 09.12.2021

De Montfort University Kazakhstan представил новые программы, выпускники которых получат британский диплом

Фото: De Montfort University Kazakhstan
Первый британский университет в Казахстане, De Montfort University Kazakhstan, объявил о том, что казахстанцы смогут получить официальный диплом Великобритании, передает Zakon.kz.

Все эти программы бакалавриата и магистратуры одобрены De Montfort University Leicester, Великобритания, обучение начнется в сентябре 2022 года.

В число новых программ бакалавриата вошли:

• BSc Кибербезопасность

• BSc Компьютерные науки

• BSc Аналитика бизнес-данных

• BSc Информационные бизнес-системы

• BA Графический дизайн

• BA Реклама и маркетинговые коммуникации

учеба

Фото: De Montfort University Kazakhstan

Эти программы были выбраны De Montfort University не случайно. В цифровую эпоху вычислительная техника продолжает бурно развиваться, а ее роль и влияние на нашу жизнь огромно. Поэтому инженеры программного обеспечения, разработчики систем, программисты и аналитики очень востребованы в наше время.

университет

Фото: De Montfort University Kazakhstan

De Montfort University Leicester преподает IT-программы уже более 50 лет. Программы были основаны на самых последних достижениях IT-сферы и позволяют студентам воспользоваться широким спектром возможностей, которые есть в мире современных технологий, и построить успешную карьеру в качестве программиста, архитектора программного обеспечения или аналитика данных.

Студенты изучают теорию, необходимую для понимания концепций языков программирования и методов разработки программного обеспечения, получают практические навыки, необходимые для работы с защитой данных и компьютерными сетями, а также для разработки компьютерной архитектуры с применением компьютерных технологий в таких сферах, как медицина, образование, развлечения, безопасность и архитектура и других.

университет

Фото: De Montfort University Kazakhstan

Преподавание ведется на международном уровне штатом иностранных преподавателей. Главная организация по кибербезопасности в Великобритании — Национальный центр кибербезопасности (NCSC) – признала программы DMU Leicester лучшими и наградила золотым стандартом Академического центра передового опыта в области образования в сфере кибербезопасности.

Кроме новых программ, в сентябре 2022 года остаются доступными программы бакалавриата по направлению бизнес:

• BA Бизнес и маркетинг

• BSc Финансы и инвестиции

• BA Бухгалтерский учет и финансы

• LLB Бизнес право

• BA Бизнес экономика

Также Факультет бизнеса и права университета объявил о запуске программ магистратуры в области бизнеса, права и маркетинга, которые стартуют в сентябре 2022 года:

  • Global MBA

  • MSc Международные финансы и инвестиции

  • LLM Международное бизнес право

  • MSc Стратегический цифровой маркетинг

  • MSc Реклама и PR Менеджмент

  • MSc Проектный Менеджмент

Все программы основаны на современной теории, а также имеют мощную практическую основу. У студентов будет много возможностей применить свои знания и развить навыки, которые помогут им сделать успешную карьеру в выбранной области.

Список новых программ может измениться.

Анастасия Московчук
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