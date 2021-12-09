De Montfort University Kazakhstan представил новые программы, выпускники которых получат британский диплом
Все эти программы бакалавриата и магистратуры одобрены De Montfort University Leicester, Великобритания, обучение начнется в сентябре 2022 года.
В число новых программ бакалавриата вошли:
• BSc Кибербезопасность
• BSc Компьютерные науки
• BSc Аналитика бизнес-данных
• BSc Информационные бизнес-системы
• BA Графический дизайн
• BA Реклама и маркетинговые коммуникации
Фото: De Montfort University Kazakhstan
Фото: De Montfort University Kazakhstan
De Montfort University Leicester преподает IT-программы уже более 50 лет. Программы были основаны на самых последних достижениях IT-сферы и позволяют студентам воспользоваться широким спектром возможностей, которые есть в мире современных технологий, и построить успешную карьеру в качестве программиста, архитектора программного обеспечения или аналитика данных.
Студенты изучают теорию, необходимую для понимания концепций языков программирования и методов разработки программного обеспечения, получают практические навыки, необходимые для работы с защитой данных и компьютерными сетями, а также для разработки компьютерной архитектуры с применением компьютерных технологий в таких сферах, как медицина, образование, развлечения, безопасность и архитектура и других.
Фото: De Montfort University Kazakhstan
Кроме новых программ, в сентябре 2022 года остаются доступными программы бакалавриата по направлению бизнес:
• BA Бизнес и маркетинг
• BSc Финансы и инвестиции
• BA Бухгалтерский учет и финансы
• LLB Бизнес право
• BA Бизнес экономика
Global MBA
MSc Международные финансы и инвестиции
LLM Международное бизнес право
MSc Стратегический цифровой маркетинг
MSc Реклама и PR Менеджмент
MSc Проектный Менеджмент
Все программы основаны на современной теории, а также имеют мощную практическую основу. У студентов будет много возможностей применить свои знания и развить навыки, которые помогут им сделать успешную карьеру в выбранной области.
Список новых программ может измениться.