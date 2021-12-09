De Montfort University Kazakhstan представил новые программы, выпускники которых получат британский диплом

Все эти программы бакалавриата и магистратуры одобрены De Montfort University Leicester, Великобритания, обучение начнется в сентябре 2022 года.

В число новых программ бакалавриата вошли: • BSc Кибербезопасность • BSc Компьютерные науки • BSc Аналитика бизнес-данных • BSc Информационные бизнес-системы • BA Графический дизайн • BA Реклама и маркетинговые коммуникации

Фото: De Montfort University Kazakhstan

Эти программы были выбраны De Montfort University не случайно. В цифровую эпоху вычислительная техника продолжает бурно развиваться, а ее роль и влияние на нашу жизнь огромно. Поэтому инженеры программного обеспечения, разработчики систем, программисты и аналитики очень востребованы в наше время.

Фото: De Montfort University Kazakhstan

De Montfort University Leicester преподает IT-программы уже более 50 лет. Программы были основаны на самых последних достижениях IT-сферы и позволяют студентам воспользоваться широким спектром возможностей, которые есть в мире современных технологий, и построить успешную карьеру в качестве программиста, архитектора программного обеспечения или аналитика данных.

Студенты изучают теорию, необходимую для понимания концепций языков программирования и методов разработки программного обеспечения, получают практические навыки, необходимые для работы с защитой данных и компьютерными сетями, а также для разработки компьютерной архитектуры с применением компьютерных технологий в таких сферах, как медицина, образование, развлечения, безопасность и архитектура и других.

Фото: De Montfort University Kazakhstan

Преподавание ведется на международном уровне штатом иностранных преподавателей. Главная организация по кибербезопасности в Великобритании — Национальный центр кибербезопасности (NCSC) – признала программы DMU Leicester лучшими и наградила золотым стандартом Академического центра передового опыта в области образования в сфере кибербезопасности.

Кроме новых программ, в сентябре 2022 года остаются доступными программы бакалавриата по направлению бизнес: • BA Бизнес и маркетинг • BSc Финансы и инвестиции • BA Бухгалтерский учет и финансы • LLB Бизнес право • BA Бизнес экономика

Global MBA

MSc Международные финансы и инвестиции

LLM Международное бизнес право

MSc Стратегический цифровой маркетинг

MSc Реклама и PR Менеджмент

MSc Проектный Менеджмент

Также Факультет бизнеса и права университета объявил о запуске программ магистратуры в области бизнеса, права и маркетинга, которые стартуют в сентябре 2022 года:

Все программы основаны на современной теории, а также имеют мощную практическую основу. У студентов будет много возможностей применить свои знания и развить навыки, которые помогут им сделать успешную карьеру в выбранной области.

Список новых программ может измениться.