Лишаем лицензии – Сагинтаев о недобросовестных подрядчиках

На мероприятии представители СМИ напомнили, что ранее в акимате Алматы сообщали об ужесточении мер к подрядным организациям за нарушение сроков сдачи объектов и несоответствующее качество проведенных работ. В этой связи журналисты поинтересовались, работают ли эти меры в реальности и понес ли наказание кто-нибудь из подрядчиков, нарушивших условия тендерных договоров.

Мы не только в части одного направления, если по воде плохо работы провел, лицензии лишаем. Помните, весной столько шума было по Таусамалы? Да, там проваливалось, плохой подрядчик. Мы лишили лицензии. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Аналогичная работа, заверил аким, проводится и по проектам по линии энергетики, строительства дорог и других инфраструктурных проектов.