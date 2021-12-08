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Законодательство РК
16:59 08.12.2021

Лишаем лицензии – Сагинтаев о недобросовестных подрядчиках

Фото: pixabay
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК рассказал, как решается вопрос с недобросовестными подрядчиками, передает корреспондент Zakon.kz.

На мероприятии представители СМИ напомнили, что ранее в акимате Алматы сообщали об ужесточении мер к подрядным организациям за нарушение сроков сдачи объектов и несоответствующее качество проведенных работ. В этой связи журналисты поинтересовались, работают ли эти меры в реальности и понес ли наказание кто-нибудь из подрядчиков, нарушивших условия тендерных договоров.

Мы не только в части одного направления, если по воде плохо работы провел, лицензии лишаем. Помните, весной столько шума было по Таусамалы? Да, там проваливалось, плохой подрядчик. Мы лишили лицензии.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Аналогичная работа, заверил аким, проводится и по проектам по линии энергетики, строительства дорог и других инфраструктурных проектов.

Летом, когда дорожные работы начались, мы просто приостановили всех наших дорожных подрядчиков, потому что они даже работы по ямочному ремонту неправильно сделали. Сказали, если не приведете (в норму. – Прим. ред.), все будут лишены лицензий. Лицензию никто не хочет терять.Аким Алматы
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