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Законодательство РК
16:55 08.12.2021

Казахстан экспортирует тысячу автобусов в Кыргызстан

Фото: пресс-службы премьер-министра РК
Подписан меморандум о приобретении Кыргызстаном автотранспортных средств казахстанского производства, передает Zakon.kz.

Церемония подписания состоялась в Үкімет Үйі в присутствии премьер-министра РК Аскара Мамина и председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.

Документ подписали министр торговли и интеграции РК Бакыт Султанов, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев.

Меморандум предусматривает поставку в 2022 году в Кыргызстан на условиях лизинга 1 тыс. единиц электрических, газовых и дизельных автобусов марки Yutong и 100 единиц специальной техники казахстанского производства.

Автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда ONAY PAY.

Оксана Житникова
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