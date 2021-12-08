Казахстан экспортирует тысячу автобусов в Кыргызстан

Церемония подписания состоялась в Үкімет Үйі в присутствии премьер-министра РК Аскара Мамина и председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова.

Документ подписали министр торговли и интеграции РК Бакыт Султанов, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев.

Меморандум предусматривает поставку в 2022 году в Кыргызстан на условиях лизинга 1 тыс. единиц электрических, газовых и дизельных автобусов марки Yutong и 100 единиц специальной техники казахстанского производства.

Автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда ONAY PAY.