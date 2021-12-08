Спортсменов не будут наказывать на Олимпиаде-2022 из-за COVID-19

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета заверил всех участников зимних Игр, что никаких жестких санкции не будут применено.

Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то получат серебряную медаль. Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19. Глава пресс-службы МОК Марк Адамс

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.