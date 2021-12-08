Как отмечается на сайте Акорды, президент от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера Германии.

Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к Вам и возглавляемой Вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам, – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.

Подтверждаю готовность тесно работать с Вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу – благополучия и процветания.