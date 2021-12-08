16:59 08.12.2021
Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов
Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму избранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте Акорды, президент от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность канцлера Германии.
Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к Вам и возглавляемой Вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам, – говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.
Подтверждаю готовность тесно работать с Вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время.Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу – благополучия и процветания.