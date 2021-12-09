SANTO Member of Polpharma Group — 10 лет успешных европейских инвестиций

В ежегодном мероприятии, которое проводится с 2017 года, приняли участие представители ведущих инвестиционных компаний, способствующих успешному развитию и росту казахстанской экономики.

Круглый стол «Инвестиции в Казахстане: 30 лет успеха» открылся приветственной речью заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, который отметил вклад иностранных инвесторов в развитие экономики Казахстана.

В рамках круглого стола состоялась панельная сессия «Глобальная экономическая трансформация: вызовы и перспективы развития в пост-пандемический период». В числе спикеров группы Polpharma выступил генеральный директор Маркус Зигер.

Группа Польфарма планомерно инвестирует в фармацевтическую промышленность Казахстана. В этом году мы отметили 10-летие инвестиционной программы Polpharma в SANTO — наше производственное предприятие, расположенное в Шымкенте. В настоящее время SANTO является ведущей отечественной фармацевтической компанией в Казахстане. Генеральный директор Polpharma Маркус Зигер

Он отметил, что также SANTO стал региональным центром в Центральной Азии, из которого поставляется продукция в другие страны, такие как Узбекистан и Кыргызстан.

Мы продолжаем жить в условиях нестабильной ситуации, связанной с пандемией COVID, и уже предвидим развитие событий в Европе, а также в Казахстане, с усилением внимания национальных правительств к локальной фармацевтической промышленности как внутреннему гаранту национальной лекарственной безопасности. Наша инвестиционная программа основана на долгосрочных контрактах на поставку с казахстанским единым дистрибьютором СК-Фармация. Непрерывность контрактов на поставку гарантирует как устойчивость национальной фармацевтической промышленности, так и непрерывность инвестиций. SANTO разделяет цель Polpharma, основанную на инновациях, совершенстве в операциях, сосредоточении внимания на качестве и безопасности. Мы постоянно инвестируем в расширение и модернизацию завода SANTO с его 11 производственными линиями, в передачу интеллектуальной собственности, ноу-хау и передовых операционных процессов, в разработку отечественных препаратов, развитие сотрудников SANTO и рост их возможностей и квалификации. Наша конечная цель — помочь пациентам вести более здоровый образ жизни. Маркус Зигер.

Масштабное мероприятие завершилось рядом двусторонних встреч, подписанием документов, обменом полезными мнениями по поводу дальнейшего продвижения инвестиционных контрактов. В заключение состоялась церемония награждения лучших инвесторов. Награду Polpharma за вклад в развитие фарминдустрии вручили генеральному директору компании SANTO Ижи Урбанец.