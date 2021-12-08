Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:16 08.12.2021

Илон Маск официально стал бездомным

Фото: Instagram/elonrmuskk
Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск официально стал бездомным, сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Известия», американский предприниматель продал виллу за 32 млн долларов в Хиллсборо (штат Калифорния, США).

Имя покупателя неизвестно.

При этом вилла была «последним домом» предпринимателя.

Как отмечено в публикации, поместье под названием Guignecourt было построено в 1912 году французским графом Кристианом де Гинье. Он женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки» (период массовой добычи золота).

Площадь виллы составляет 19 га.

Ранее Маск заявлял о намерении продать почти все свои вещи. По его словам, в ближайшем будущем у него не будет ни одного дома.

Анастасия Московчук
Маск Илон США
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости