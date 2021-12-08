Илон Маск официально стал бездомным

По данным издания «Известия», американский предприниматель продал виллу за 32 млн долларов в Хиллсборо (штат Калифорния, США).

Имя покупателя неизвестно.

При этом вилла была «последним домом» предпринимателя.

Как отмечено в публикации, поместье под названием Guignecourt было построено в 1912 году французским графом Кристианом де Гинье. Он женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки» (период массовой добычи золота).

Площадь виллы составляет 19 га.

Ранее Маск заявлял о намерении продать почти все свои вещи. По его словам, в ближайшем будущем у него не будет ни одного дома.