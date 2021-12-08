18:16 08.12.2021
Илон Маск официально стал бездомным
Фото: Instagram/elonrmuskk
Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск официально стал бездомным, сообщает Zakon.kz.
По данным издания «Известия», американский предприниматель продал виллу за 32 млн долларов в Хиллсборо (штат Калифорния, США).
Имя покупателя неизвестно.
При этом вилла была «последним домом» предпринимателя.
Как отмечено в публикации, поместье под названием Guignecourt было построено в 1912 году французским графом Кристианом де Гинье. Он женился на калифорнийской наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки» (период массовой добычи золота).
Площадь виллы составляет 19 га.
Ранее Маск заявлял о намерении продать почти все свои вещи. По его словам, в ближайшем будущем у него не будет ни одного дома.