18:40 08.12.2021
Елбасы высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызстана
Фото: Elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев принял председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова, сообщает Zakon.kz.
На сайте Elbasy.kz отмечено, что в ходе беседы Елбасы подчеркнул историческую близость братских народов Казахстана и Кыргызстана.
Он отметил важность наращивания культурно-гуманитарных связей между двумя государствами. В контексте обсуждения данного вопроса Первый Президент Казахстана высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызстана для обучения в вузах Казахстана.
В свою очередь председатель Кабинета министров КР выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за его постоянную поддержку народа Кыргызстана и передал самые наилучшие пожелания от президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Кроме того, Акылбек Жапаров особо подчеркнул успехи Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента, и отметил личный вклад Елбасы в укрепление добрососедских отношений народов двух стран.