Елбасы высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызстана

На сайте Elbasy.kz отмечено, что в ходе беседы Елбасы подчеркнул историческую близость братских народов Казахстана и Кыргызстана.

Он отметил важность наращивания культурно-гуманитарных связей между двумя государствами. В контексте обсуждения данного вопроса Первый Президент Казахстана высказался о возможности выделения грантов для молодежи из Кыргызстана для обучения в вузах Казахстана.

В свою очередь председатель Кабинета министров КР выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за его постоянную поддержку народа Кыргызстана и передал самые наилучшие пожелания от президента Кыргызстана Садыра Жапарова.