18:50 08.12.2021
Хозяйку сауны нашли повешенной в Уральске
Фото: Zakon.kz
44-летняя женщина была хозяйкой сауны «Нирвана». Соседи рассказали, что убитая была доброжелательной, никаких ссор и конфликтов между ними не было, передает Zakon.kz.
Как пишет портал «Мой город», трагедия произошла 6 декабря в 21:00 в хозпостройке по месту работы на улице Мулдагалиева.
Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются. Пресс-служба ДП ЗКО