Хозяйку сауны нашли повешенной в Уральске

Как пишет портал «Мой город», трагедия произошла 6 декабря в 21:00 в хозпостройке по месту работы на улице Мулдагалиева.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются. Пресс-служба ДП ЗКО