Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:50 08.12.2021

Хозяйку сауны нашли повешенной в Уральске

Фото: Zakon.kz
44-летняя женщина была хозяйкой сауны «Нирвана». Соседи рассказали, что убитая была доброжелательной, никаких ссор и конфликтов между ними не было, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», трагедия произошла 6 декабря в 21:00 в хозпостройке по месту работы на улице Мулдагалиева.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются. Пресс-служба ДП ЗКО
Елена Беляева
Уральск
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости