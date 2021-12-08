В Алматы открыли аудиторию НИИ «Антикоррупционных технологий»

Также организаторы мероприятия посвятили его памяти доктора юридических наук, профессора, научного консультанта НИИ «Антикоррупционных технологий», координатора Республиканского Проектного офиса «Sanaly Urpaq» Гульнары Усеиновой.

Конференция прошла в смешанном формате с участием министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, члена Конституционного совета Алибека Темербекова, руководителя Антикоррупционной службы по городу Алматы Мурата Ахметова, начальника Алматинской академии МВД РК им. Есбулатова М. Айдара Сайтбекова, руководителя Проектного офиса «Adaldik Alany» Айнур Сабитовой, руководителя Республиканского Проектного офиса Кайыржана Токушева, представителей акимата города Алматы, партии Nur Otan, а также при участии представителей научного сообщества.

В ходе своего выступления Мурат Ахметов отметил огромный вклад Гульнары Рахимжановны Усеиновой в дело противодействия коррупции, так как она являлась координатором Республиканского Проектного офиса «Sanaly Urpaq» по городу Алматы, автором многих научных трудов, в том числе по противодействию коррупции.

Кроме того, глава Антикоррупционной службы по городу Алматы рассказал о целях и задачах проекта Концепции антикоррупционной службы на 2022-2026 годы, о ходе реализации института комплаенс-служб и имеющихся проблемах в квазигосударственном секторе и вузах.

Мурат Ахметов отметил, что для повышения эффективности антикоррупционной политики необходима синхронизация параллельных действий всех субъектов противодействия коррупции, общественного и научного сообщества.

В завершении научно-практической конференции в торжественной обстановке была открыта аудитория НИИ «Антикоррупционных технологий» имени Гульнары Усеиновой.

Фото: Антикор Алматы

НИИ «Антикоррупционных технологий» создан в рамках научно-образовательного кластера для оказания научно-методической помощи по противодействию коррупции на всех уровнях образовательного процесса: в детских садах, школах, средних учебных заведениях, вузах и т.д.