Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака

Как отмечено в публикации «Пятого канала», общение с Рыбами, Скорпионами и Девами может обернуться катастрофой.

Рыбы

Рыбы — номер один в списке знаков зодиака, общение с которыми может вызвать если не агрессию, то, как минимум, раздражение.

Представители этого знака умеют быстро втираться в доверие и использовать своих знакомых для достижения собственных целей. Для того, чтобы Рыбы осыпали своего товарища просьбами, им не требуется много времени. Уже на второй день знакомства они попросят прибить гвоздь, а на третий — сделать за них отчет на работе. При общении с такими людьми необходимо уметь говорить «нет» — причем довольно строго, чтобы Рыбы не смогли уговорить отказаться от своих убеждений.

Скорпион

Скорпионы считаются самыми опасными знаками зодиака.

Хотя общение с ними не так неприятно, как с Рыбами, они могут быстро превратить чужую жизнь в кошмар, причем совершенно неожиданно. Увести парня у подруги, предать близкого человека, обмануть родственника, подставить партнеров по бизнесу — это еще не все, на что способен обиженный Скорпион. Как правило, представители этого знака несчастны, поэтому хотят выместить злобу на окружающих. Прежде чем включать Скорпионов в круг своих близких, задумайтесь: вы готовы вечно жить в страхе?

Дева

Третье место в списке самых «ядовитых» знаков зодиака занимает Дева.

Представители этого знака, как правило, честны, трудолюбивы, однако обладают другим грехом. Девы, как никто, обожают критиковать окружающих, и с их нравоучениями порой бывает очень трудно ужиться. Вместо того, чтобы сочувствовать, они будут ругать, а вместо того, чтобы помочь, — давать наставления. Так или иначе, жизнь своим близким они испортить смогут. А перевоспитать Дев под силу далеко не каждому.