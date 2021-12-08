Жители разных стран поздравляют Казахстан с Днем Независимости

К примеру, директор Центра практики преподавания языков и научных исследований Университета Анкары Тайфун Хайкыр поздравил с Днем Независимости и направил теплые слова с пожеланиями мира, солидарности и изобилия для всей страны.

Студенты из Республики Казахстан, братского края также знакомятся с тюркской культурой наряду с турецким языком. От всей души поздравляем вас с 30-летием Независимости! С уважением отправляем горячий привет из Анкары, столицы Турецкой Республики, – говорится в поздравительной речи.

Также видеооткрытку отправила преподаватель современного русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете Анастасия Самсонова.

Дорогие жители Казахстана, наши соседи и друзья, поздравляю с юбилеем Независимости! Для меня Казахстан всегда был особенно любимой страной, в Темиртау родился мой папа. Я помню рассказы прабабушки, которая подростком оказалась в ссылке в Казахстане. После голода на юге России Казахстан удивил ее тем, насколько доброжелательны оказались местные жители. Голодных и бедных русских, казахи встретили, как родных. Когда через несколько лет семье моей прабабушки разрешили вернуться в Россию, они этого не сделали, так радушно приняла их эта земля. Я хочу пожелать жителям Казахстана навсегда сохранить эту доброжелательность – уникальную черту, которая отличает их от других народов. Анастасия Самсонова

Приветственные видео направили и из Кыргызстана руководитель Секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов и журналист Роза Курманбекова.

С администрацией Алматинской области мы сотрудничали во время проекта Всемирные игры кочевников, и нам очень отрадно поздравить народ Казахстана с Днем Независимости. Нурсултан Аденов

Также свои поздравления по случаю 30-й годовщины Независимости Казахстана направили полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев и заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан Ольга Ульданова. Свои пожелания дальнейшего прогресса и процветания стране направили и представители таких стран, как Алжир, Великобритания, Узбекистан, Украина и другие.