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20:03 08.12.2021

В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Фото: pexels
По данным РГП «Казгидромет», в связи с ухудшением погодных условий в пяти регионах Казахстана 9 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают, что с утра до вечера в Кызылорде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области – пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ночью ожидается туман.

На северо-востоке и юге Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке и юге области 15-20 м/с. Ночью и утром в горных районах сильный снег.

В Талдыкоргане ночью и утром возможен туман, гололед.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

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