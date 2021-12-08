США не планируют использовать ВС из-за разногласий России и Украины

Как пишет ТАСС, об этом его спросили журналисты на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Байден отметил, что это «не планируется». Между тем он предупредил президента России Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, сказал Байден.