22:37 08.12.2021
США не планируют использовать ВС из-за разногласий России и Украины
Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден заявил о том, что Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих Вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, об этом его спросили журналисты на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.
Байден отметил, что это «не планируется». Между тем он предупредил президента России Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.
Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, сказал Байден.