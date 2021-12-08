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22:37 08.12.2021

США не планируют использовать ВС из-за разногласий России и Украины

Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден заявил о том, что Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих Вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом его спросили журналисты на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Байден отметил, что это «не планируется». Между тем он предупредил президента России Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, сказал Байден.

Елена Беляева
Россия США Украина
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