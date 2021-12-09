00:08 09.12.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов призвал казахстанцев соблюдать санитарные требования и карантинные меры во время предстоящих праздников, передает Zakon.kz.
Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК
Вице-премьер также порекомендовал проводить все семейные мероприятия, в том числе, встречать Новый год не за границей, не на корпоративе или банкете, а дома - в кругу самых родных людей.