Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин

Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК

Вице-премьер также порекомендовал проводить все семейные мероприятия, в том числе, встречать Новый год не за границей, не на корпоративе или банкете, а дома - в кругу самых родных людей.