Рекордный рост смертности от алкоголя отметили в Великобритании

Как пишет rt.ru, в прошлом году по этой причине скончались почти 9 тыс. человек. Это примерно на 19% больше, чем в 2019 году, когда цифра была около 7,5 тыс. Более того, это наивысший показатель с 2001 года, когда начали собирать подобные данные.

Отмечается, что до пандемии показатели смертности от алкоголя были стабильными. Но потом, с первым локдауном, начался их рост, и с тех пор цифра не снижалась.

У 78% жертв алкоголя были проблемы с печенью, у 12% — психические и поведенческие расстройства, меньшая часть скончались от случайных отравлений.