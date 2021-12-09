«Омикрон-штамм» уходит от иммунитета – исследование

Как пишут РИА Новости, «омикрон-штамм» (B.1.1.529) впервые нашли в образцах из Ботсваны, отобранных не ранее 11 ноября.

«Омикрон» появился меньше месяца назад и уже вытеснил все другие варианты. На него приходится 74% всех подтвержденных случаев в ЮАР. Ученые буквально на ходу обновляли данные и уже опубликованный было документ. Что удивительно, риск заболеть впервые снизился, а вот заразиться повторно — вырос. С начала ноября по 27-е — в 2,39 раза по сравнению с первой волной.

В ЮАР — четвертая волна COVID-19, вызванная «омикрон-штаммом» коронавируса. За сутки выявили более 11 тыс. заражений. В России гипермутанта по-прежнему нет, однако его обнаружили уже в 27 странах. Пока непонятно, почему новый вариант так быстро распространяется на юге африканского континента и в мире. Одно из предположений — уникальная способность обходить приобретенную иммунную защиту.

Анализ на масштабе популяции говорит о том, что «омикрон-штамм» ускользает от иммунитета переболевших. Эксперты Национального института инфекционных заболеваний Африки

По мнению Пола Хантера, профессора из Медицинской школы Нориджа Университета Ист-Англии, эта работа подтверждает изначальные догадки о свойстве омикрона прорывать естественным образом приобретенный иммунитет.

Сказать, какова его заразность, исходя из этого анализа, нельзя, так же, как и оценить, может ли он инфицировать вакцинированных, хотя теоретически это можно предположить. Профессор Медицинской школы Нориджа Университета Ист-Англии Пол Хантер

Тем не менее, несмотря на то, что «омикрон», вероятно, способен обходить иммунитет, нынешние вакцины остаются лучшим оружием против него, считают ученые.

К слову, ни об одном тяжелом случае или смерти от COVID-19 у заразившихся «омикрон-вариантом» неизвестно. Напротив, люди болеют в легкой форме на дому. Производители в срочном порядке выясняют эффективность вакцинного иммунитета против «омикрона». По предварительным заявлениям, все существующие прививки работают.