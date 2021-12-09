06:16 09.12.2021
Молодежная сборная Казахстана одержала вторую победу над сборной Дании
Фото: пресс-служба КФХ
Молодежная сборная Казахстана обыграла датский «Оденсе Бульдогс» во втором контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Shaiba.kz, матч завершился победой казахстанских хоккеистов со счетом 2:4 (0:2, 0:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 — 04:20 Шульга (Бреус, Касенов), 0:2 — 14:08 Александров (Шетле, Маркабаев), 2:3 — 51:50 Мангисбаев, 2:4 — 59:50 Ермак.
Молодежная сборная Казахстана по хоккею разгромила датчан
Новость по теме