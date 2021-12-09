08:51 09.12.2021
За сутки 13 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 декабря, сообщает Zakon.kz.
На 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 353 человека (19 371+ и 2982 КВИ-), из них в стационарах находятся 4404 пациента, на амбулаторном уровне – 17 949.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 349 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 85,
• на аппарате ИВЛ – 60.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 декабря 2021 года
Зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 207 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 209, летальных случаев – 5171, выздоровевших – 75 056.
Фото: МВК