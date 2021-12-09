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08:51 09.12.2021

За сутки 13 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 декабря, сообщает Zakon.kz.   

На 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 353 человека (19 371+ и 2982 КВИ-), из них в стационарах находятся 4404 пациента, на амбулаторном уровне – 17 949.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 349 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 85,

• на аппарате ИВЛ – 60.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 декабря 2021 года

Зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 207 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 209, летальных случаев – 5171, выздоровевших – 75 056.

смертность от кви

Фото: МВК

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