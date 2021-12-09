Ситуацию с курсом тенге в Казахстане прокомментировал Досаев

Глава Нацбанка отметил, что ноябре этого года наблюдалась высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках на фоне обнаружения нового штамма коронавируса и сообщений о его распространении в США и Европе, что также вызвало резкое падение нефтяных котировок. Мировые цены на нефть снижались до минимальных уровней с конца августа – до 65-66 долларов США за баррель.

На мировом валютном рынке также наблюдалось глобальное ослабление валют развивающихся стран: российский рубль за месяц ослаб на 4,7%, южноафриканский ранд – на 4,3%, мексиканское песо – на 4,3%. Ухудшение фундаментальных факторов обусловило ослабление тенге в ноябре на 1,7% до 434,2 тенге за доллар США. По состоянию на 8 декабря этого года курс тенге составил 434,46 тенге за доллар США. Поддержку национальной валюте оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для выделения трансфертов в бюджет и продажа КГС. Ерболат Досаев

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В условиях неопределенности и резкого ухудшения внешних условий значительно возрос спрос на иностранную валюту у физических и юридических лиц. В целях недопущения дестабилизирующих колебаний тенге Нацбанк впервые с октября 2020 года провел валютные интервенции в последние дни ноября этого года на сумму 239 млн долларов США. Ерболат Досаев

При этом, по его словам, налоговый период не оказал существенной поддержки национальной валюте из-за достаточности тенговой ликвидности у экспортеров.