Экономика Казахстана адаптировалась к условиям пандемии — Аскар Мамин

Как отмечается на сайте главы правительства, о развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Глава правительства отметил, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенный темп роста.

По итогам одиннадцати месяцев рост ВВП составил 3,8%. Продолжается стабильный рост реального сектора. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,2%.

Рост отмечается в машиностроении на 18,5%, в т. ч. автомобилестроении — на 21,3%, производстве локомотивов и вагонов — 56,7%, стройматериалов — 9,2%, фармацевтике — 27,9%, пластмассовых изделий — 41,4%. Наблюдается восстановление в горнодобывающей промышленности (+0,8%) за счет роста добычи угля на 0,7% и металлических руд на 3,9%.

Стабильный рост с ускорением до 3,9% отмечается в секторе услуг за счет высокой динамики в услугах связи (+12,9%), торговле (+9,7%) и транспорте (+3,4%).

Строительная отрасль выросла на 6,2%. За 11 месяцев в стране введено в эксплуатацию 13,4 млн кв. м жилья, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжилось постепенное восстановление роста инвестиций, составив 2,6%, а без учета горнодобычи — на уровне 11,7%.

По итогам января-ноября Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области, Нур-Султан и Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем семи основным макропоказателям.

Тем временем Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Алматы — по шести показателям, Западно-Казахстанская область — по пяти показателям.

Глава правительства поручил обеспечить достижение до конца года запланированных показателей социально-экономического развития регионов.