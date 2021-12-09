Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:05 09.12.2021

В плей-офф Лиги чемпионов осталось только одно место

Фото: Instagram/championsleague
8 декабря прошли матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По итогам этих игр определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. В 1/8 финала ЛЧ сыграют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус» и «Челси». Вакантным осталось место для одной команды.

Футбол ЛЧ плей-oфф

Фото: Instagram/championsleague

Последнюю путевку в раунд плей-офф ЛЧ разыграют «Аталанта» и «Вильярреал». Матч между этими клубами должен был пройти 8 декабря в Бергамо (Италия), но был перенесен на 9 декабря из-за сильного снегопада. У «Аталанты» перед последним туром 6 очков, итальянцы занимают третье место в турнирной таблице группы F. «Вильярреал» на втором месте с семью баллами. Испанцам достаточно ничьей, чтобы пробиться в 1/8 финала ЛЧ.

Куандык Шынасилов
FIFA УЕФА Испания Италия Франция
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости