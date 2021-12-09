В плей-офф Лиги чемпионов осталось только одно место

По итогам этих игр определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. В 1/8 финала ЛЧ сыграют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус» и «Челси». Вакантным осталось место для одной команды.

Фото: Instagram/championsleague

Последнюю путевку в раунд плей-офф ЛЧ разыграют «Аталанта» и «Вильярреал». Матч между этими клубами должен был пройти 8 декабря в Бергамо (Италия), но был перенесен на 9 декабря из-за сильного снегопада. У «Аталанты» перед последним туром 6 очков, итальянцы занимают третье место в турнирной таблице группы F. «Вильярреал» на втором месте с семью баллами. Испанцам достаточно ничьей, чтобы пробиться в 1/8 финала ЛЧ.