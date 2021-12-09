Винченцо Нибали объявил о первой гонке на 2022 год

Самый именитый гонщик казахстанской дружины в эти дни тренируется на дорогах Испании, где расположился подготовительный лагерь Astana Qazaqstan, передает VeloLIVE. Нибали планирует начать велосезон 2022 года с Vuelta a la Comunitat Valenciana в период со 2 по 6 февраля.

Возвращение в команду Astana сейчас совсем не похоже на то, когда много лет назад пришел сюда впервые. Тогда для меня все было новым. Теперь не так, но на мне лежит большая ответственность, потому что со мной будут выступать много молодых гонщиков, для которых буду примером, которые будут спрашивать, как им лучше поступать. В команде хорошая атмосфера. Велогонщик Винченцо Нибали.

37-летний итальянец по прозвищу «Акула» становился чемпионом на всех трех Гранд-турах мирового велоспорта. И большая часть этого успеха пришлась на тот период, когда он был в майке «Астаны».

По сравнению с тем, что было раньше, сейчас намного легче следить за тем, что делают гонщики, даже когда они дома. Я тоже изменил подготовку по сравнению с тем, как работал пять или шесть лет назад. Сейчас хожу в тренажерный зал, занимаюсь гимнастикой, растяжками и замечаю перемены в себе. Винченцо Нибали.

После ухода из «Астаны» Винченцо особо не блистал успехами, и он сам признает свои ошибки и неудачи. На 2022 год он не ставит громадных целей.

Мы еще не определились с программой на сезон, я не хочу прожить этот сезон под давлением, рассказав о своей главной цели заранее, а потом под прессингом ехать бороться за лучший результат. Конечно, про себя я ставлю цели, думаю о гонках, где хочу стать протагонистом. Уровень соревнований за последние два года стал невероятно высок, поэтому бороться намного труднее, но решимости мне не занимать. Начну с правильной ноты и посмотрим, какие цели выбрать на классиках и Гранд-турах. Велогонщик Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали.