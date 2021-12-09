В Алматы наградили граждан за вклад в формирование антикоррупционной культуры

По итогам конкурсов состоялось награждение активных граждан за вклад в формирование антикоррупционной культуры в обществе и продвижение ценностей добропорядочности.

Фото: Пресс-служба Антикора Алматы

Так, в городском конкурсе «Адал Ұстаз» среди педагогических работников по формированию антикоррупционной культуры в сфере образования победителем стала учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы №84 Айгерим Исламова.

Фото: Пресс-служба Антикора Алматы

За лучшие журналистские работы на тему борьбы с коррупцией награждены директор информационного агентства Inbusiness Кайрат Шайхиев и директор департамента производства контента телеканала Almaty Алмат Әбдіраман.

В конкурсе «Парасатты отбасы» по формированию в семье и обществе культуры добропорядочности победителем стал ученик школы №10 Давид Цой.

Также по итогам конкурса «Антикоррупционных идей и проектов» в рамках проекта «Алматы – Адалдық алаңы» были награждены шесть победителей по разным номинациям: Сагидулла Ахтанов, Елена Митрофанова, Айгерим Темирхан, Асель Джумагалиева, Тилек Ибраимбай, Алина Маметалиева.

Фото: Пресс-служба Антикора Алматы

Все победители конкурсов были награждены ценными призами.