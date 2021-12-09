Производителям обуви возместят половину затрат на маркировку

Согласно внесенным изменениям, возмещению подлежат затраты субъектов легкой промышленности, связанные с приобретением оборудования для нанесения средств идентификации, включая программное обеспечение для маркировки обувной продукции:

на закупку средств идентификации; на закупку (приобретение) типографических услуг по нанесению средств идентификации на стадии выпуска продукции; на перевооружение производства путем приобретения оборудования для нанесения средств идентификации или материальных носителей, включая инженерное программное обеспечение.

Как отмечается, субъекту индустриально-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 50% от суммы, предъявляемой к возмещению, но не более:

3 000 МРП на одного субъекта индустриально-инновационной деятельности по затратам в течение последних 24-х месяцев до даты подачи заявки;

10 000 МРП на одного субъекта легкой промышленности по затратам, понесенным в течение последних 24-х месяцев до даты подачи заявки.

Государственная услуга по возмещению затрат оказывается QazIndustry.

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