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Законодательство РК
11:48 09.12.2021

Производителям обуви возместят половину затрат на маркировку

Фото: Zakon.kz
Это предусматривает приказ МИИР РК от 9 сентября 2021 года, которым вносятся изменения в Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям, возмещению подлежат затраты субъектов легкой промышленности, связанные с приобретением оборудования для нанесения средств идентификации, включая программное обеспечение для маркировки обувной продукции:

  1. на закупку средств идентификации;

  2. на закупку (приобретение) типографических услуг по нанесению средств идентификации на стадии выпуска продукции;

  3. на перевооружение производства путем приобретения оборудования для нанесения средств идентификации или материальных носителей, включая инженерное программное обеспечение.

Как отмечается, субъекту индустриально-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 50% от суммы, предъявляемой к возмещению, но не более:

  • 3 000 МРП на одного субъекта индустриально-инновационной деятельности по затратам в течение последних 24-х месяцев до даты подачи заявки;

  • 10 000 МРП на одного субъекта легкой промышленности по затратам, понесенным в течение последних 24-х месяцев до даты подачи заявки.

Государственная услуга по возмещению затрат оказывается QazIndustry.

Полный текст приказа можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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