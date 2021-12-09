К 17 годам тюрьмы приговорили мужчину за двойное убийство

Как сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы, особо тяжкое преступление было совершено летом 2021 года.

43-летний гражданин Е. в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков, нанес смертельные ножевые ранения гражданину К. и гражданину Б. Они скончались в больнице, не приходя в сознание. Пресс-служба ДП Алматы.

Подозреваемый был задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Его поступок квалифицирован по ст. 99 ч. 2 УК РК.

Убийство произошло во дворе частного дома во время застолья. За столом мужчины начали спорить, гражданин Е. схватился за нож и ударил им сначала гражданина К., а затем гражданина Б., который пытался разнять их. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда города Алматы гражданин Е. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 17 годам лишения свободы.