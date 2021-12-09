Казахстан и ОЭС: перспектива сотрудничества и важные инициативы

Казахстан за годы своей независимости на различных международных площадках неоднократно демонстрировал стремление улучшать качество взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате. Подобные инициативы всегда были направлены на то, чтобы конфликтующих сторон становилось как можно меньше, при этом постоянно наблюдался рост уровня их благосостояния.

Путь становления ОЭС

Организация экономического сотрудничества была образована в 1985 году. По факту она является правопреемницей Организации регионального сотрудничества и развития, действующей на основе подписанных Измирских соглашений между тремя государствами — Турцией, Ираном и Пакистаном.

Формат организации в тот период оставлял желать лучшего, поскольку в основном ее члены работали в двусторонних вариантах. По сути, членство в ОЭС для многих стран-участниц не имело серьезного значения.

Реальная значимость появилась только после 1992 года, когда в ее состав вошли образованные после распада СССР шесть государств Центральной Азии и Южного Кавказа, в числе которых был и Казахстан.

Как отмечал в своих воспоминаниях Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, опубликованных в книге «Эра Независимости»:

Казахстан активно включился в работу одного из влиятельных международных институтов — Организации экономического сотрудничества (ОЭС), объединившей несколько стран Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока со штаб-квартирой Секретариата ОЭС в Тегеране. Приоритетными сферами сотрудничества в рамках данной межгосударственной структуры были энергетика, транспорт и коммуникации, а также торговля.

Уже в 1995 году, учитывая возникшую международную значимость, на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Организация экономического сотрудничества была признана международным сообществом, получила статус наблюдателя в составе Организации Объединенных Наций и включена в резолюцию в качестве партнера. Кроме того, ОЭС также получила статус наблюдателя в Организации Исламской Конференции.

ОЭС стала тесно взаимодействовать со Всемирной таможенной организацией, АСЕАН, а в сфере здравоохранения — с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Приоритетными направлениями сотрудничества стали охрана здоровья матери и ребенка, борьба с инфекционными заболеваниями, обес­печение национальных систем здравоохранения современными медикаментами и обору­дованием.

Сотрудничество в рамках ОЭС основывается на принципах суверенного равенства, взаимоуважения и партнерства государств-членов. В целом во взаимоотношениях стран ОЭС преобладают экономические составляющие и менее выражена политическая направленность.

Основные задачи ОЭС заключаются в создании благоприятных условий для экономического развития стран-участниц, последовательной и поэтапной интеграции в систему мирохозяйственных отношений международного сообщества путем налаживания взаимовыгодного экономического сотрудничества и активной взаимопомощи по различным аспектам социально-культурного и научно-технического развития.

Политические и экономические параметры деятельности ОЭС устанавливаются на саммитах глав государств стран-членов организации, проводимых раз в два года. На этих встречах рассматриваются объективные условия реализации политики и стратегии ОЭС. Они являются также форумом для обмена мнениями по различным проблемам, имеющим как региональный характер, так и глобальное значение.

Для решения главных задач в составе организации сформирована многоуровневая структура координации и управления региональным сотрудничеством. Действует целый ряд специализированных агентств и региональных институтов.

В их числе: институт культуры, институт образования, научный фонд, судоходная компания и авиационная компании, торгово-промышленная палата, перестраховочная компания, банк торговли и развития, компания по консалтингу и инжинирингу. Принятая структура определяет основные виды сотрудничества: внешняя торговля, топливно-энергетическая сфера, транспорт и коммуникации, промышленность и сельское хозяйство, социальная сфера, включающая отрасль здравоохранения, образование и наука.

Для обеспечения многостороннего сотрудничества между странами-участницами в процессе деятельности ОЭС сформирована обширная договорно-правовая база, включающая более 60 деклараций, договоров, соглашений, уставов, протоколов и меморандумов.

Сейчас участниками ОЭС являются: Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Регион стран членов организации охватывает территорию в 7 млн кв. км с населением более 300 млн человек, что свидетельствует об огромном экономическом и социально-гуманитарном потенциале ОЭС.

Три страны-участницы имеют прямой выход в мировой океан, а остальные государства обладают максимально перспективными логистическими возможностями.

Важные достижения

С момента вступления в состав Организации экономического сотрудничества Казахстан, занимая важное положение в международной транспортно-коммуникационной системе, всегда настаивал на том, что перспективность этого международного объединения в первую очередь заключается в его транспортно-логистических возможностях.

В этой связи в число основополагающих документов организации, помимо всех деклараций, подписываемых главами государств-членов ОЭС, вошел пролоббированный Казахстаном план развития транспортной инфраструктуры. Его еще называют «Алматинским», поскольку он был подписан на полях саммита организации в Алматы в 1993 году. Именно этот документ и стал первым в рамках запущенных процессов развития отрасли в формате ОЭС.

В 1998 году Казахстану удалось согласовать и подписать совместную программу действий в сфере транспорта и коммуникаций. Стоит отметить, что основой транспортной системы стран ОЭС являются железные дороги, которые обслуживают до 80% грузооборота и 50% пассажирооборота.

Совместными усилиями при непосредственном участии Казахстана начали формироваться новые железнодорожные маршруты, благодаря которым удалось связать транспортную систему России, Китая, стран Центральной Азии, Ирана и Турции.

За годы активного существования ОЭС в процессе модернизации транспортных маршрутов странам удалось достичь следующих результатов:

В Турции был электрифицирован и оборудован диспетчерской централизацией участок железной дороги Стамбул — Анкара общей протяженностью 420 км, где скорость движе­ния пассажирских поездов составляет 260 км/час.

В Иране модернизирован, в том числе электрифицирован, участок от турецкой границы (через Тегеран) до Мешхеда. Скорость движения поездов здесь доведе­на до 240 км/час. Между Мияне и Тебризом построена дополнительная линия, сокращающая путь на 110 км.

На границе Туркменистана и Ирана введен в действие переход Теджен — Серахс — Мешхед с производительностью перевалки грузов свыше 3 млн тонн в год.

На станции Серахс в Туркменистане действует система по переброске колесных пар с колеи шириной 1520 мм на колею мирового стандарта 1435 мм.

Введен в эксплуатацию маршрут Казахстан — Туркменистан — Иран, (Узень — Кызылкая — Берекет — Этрек — Горан), общая протяженность которого составило 934,5 км.

Участие в ОЭС также позволило Казахстану занять место главного связующего звена в рамках транзитного маршрута Европа — Китай. Именно по нему проложены ТРАСЕКА и Южный трансазиатский коридор (Стамбул — Анкара — Табриз — Тегеран – Машад — Серакс — Ташкент — Алматы — Актогай — Достык — Алашанькоу — Ляньюньган).

Для повышения конкурентоспособности маршрута ТРАСЕКА Казахстан запустил в 2015 году новую железную дорогу протяженностью 1200 км Жезказган — Шалкар — Бейнеу, которая связала напрямую восток и запад страны.

Эта железнодорожная магистраль позволила Казахстану через Каспий и Кавказ выходить в Европу, а на востоке — в порт Ляньюньган на Тихом океане, о чем есть соглашение с КНР.

Линия Жезказган — Бейнеу стала одним из наиболее протяженных, построенных с «нуля» железнодорожных маршрутов на всем постсоветском пространстве.

В ноябре 2019 года был запущен контейнерный поезд по маршруту Сиань — Стамбул — Прага, соединивший Казахстан, Китай, Азербайджан, Грузию и Турцию. В апреле прошлого года первый контейнерный состав прошел по маршруту Сиань — Измир. Он преодолел расстояние около 7000 км за 16 дней.

Как уже позже отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

Это хорошие примеры нашего взаимодействия. Однако нам предстоит еще немало сделать, чтобы обеспечить устойчивый прогресс.

15-й саммит ОЭС в Ашхабаде

28 ноября 2021 года в столице Туркменистана прошел 15 саммит ОЭС, на котором казахстанскую сторону представлял премьер-министр РК Аскар Мамин.

Возрождение исторического Шелкового пути может быть возможным лишь при обновлении старых экономических и транспортных коридоров между Европой и Азией, пролегающих через страны ОЭС. Дальнейшее развитие транзитного потенциала организации требует работы, связанной с упрощением барьеров и совершенствованием механизмов интеграции логистических систем. Учитывая значение транспортного и логистического сотрудничества для развития всех сфер, предлагаем создать Транспортный совет ОЭС. Премьер-министр РК Аскар Мамин.

Кроме того, по мнению представителей казахстанской делегации, формирование и объединение уже существующих транспортных коридоров может обеспечить стабильный рост экономик всех стран-участниц ОЭС, в особенности в период преодоления последствий мировой пандемии.

Только за 10 месяцев текущего года через территорию Казахстана было перевезено 1 млн контейнерных грузов в страны Центральной Азии, Персидского залива и Европы. И в этой связи создание транспортных коридоров будет играть ключевую роль в стабильном росте экономик наших стран. Аскар Мамин.

Руководителям стран ОЭС было предложено разработать дорожную карту для увеличения торгового оборота, а также уделить серьезное внимание развитию потенциала стран-членов организации в аграрной сфере и в плане обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, казахстанская сторона продолжает продвигать инициативу тесного сопряжения ОЭС и СВМДА. Казахстан в качестве председателя СВМДА выразил готовность оказать содействие в развитии сотрудничества между организациями в сфере экономики.

Об этом ранее высказывался и президент Казахстана:

Взаимодействие между ОЭС и СВМДА представляется наиболее перспективным в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, энергетики, туризма, цифровых технологий и других направлениях. Мы надеемся, что всестороннее сотрудничество, основанное на взаимных интересах и практической реализации совместных проектов, позволит нам противостоять вызовам сегодняшнего дня и подготовить нас к возможностям завтрашнего дня. Мы возлагаем на организацию большие надежды.