У нас нет права на ошибку: Жанат Спатаев о трансплантации печени

Но эта уникальная и сложнейшая технически операция делается не всем пациентам. О том, как принимается решение о трансплантации, Zakon.kz рассказал Спатаев Жанат Сейтбатталович, заведующий Центром гепатопанкреатобилиарной хирургии, онкогепатологии и трансплантации органов ННОЦ, врач высшей квалификационной категории, магистр менеджмента и управления, главный внештатный трансплантолог г.Нур-Султан, врач-гепатопанкреатобилиарный хирург, онколог, трансплантолог.

- Жанат Сейтбатталович, каков уровень развития трансплантации в Казахстане?

- Трансплантация является показателем уровня оказания медицинской помощи в стране. Если в стране или какой-то клинике проводится трансплантация, это значит, что в этой стране или этой клинике все нормально. Это показатель того, что в клинике все организовано и все службы работают четко и слажено, потому что трансплантация – это не только хирурги, анестезиологи, это еще лаборатория, диагностика, закупка лекарств и так далее.

В Казахстане принята вся необходимая законодательная база для проведения трансплантации органов.

Есть стационары, где могут проводить пересадку органов, есть трансплантологи. В СНГ мы единственная страна, которая может пересадить все органы: глаза, печень, почки, сердце, легкое, – от одного донора нескольким пациентам, то есть сделать одновременно семь трансплантаций. Это уникальная операция и не каждая европейская страна может позволить себе такое. Поэтому я считаю, что в Казахстане благодаря поддержке государства трансплантация состоялась. При этом следует отметить, что пересадка органов у нас бесплатная.

Фото: ННОЦ

- Сколько человек нуждается в Казахстане в пересадке печени?

- К этому часу по Казахстану 145 человек ждут пересадки печени в «Листе ожидания», из них семеро детей.

- В мире существует два вида трансплантации - родственная и трупное донорство. В чем их особенность и что применяют в Казахстане?

- Во всем мире развито второе направление. Оно безопаснее, так как не рискуешь донором. Когда речь идет о родственной трансплантации, то там всегда есть риск для донора. Поэтому за рубежом не используют эту опцию. Они развили трупную трансплантацию. У нас же общество к этому еще не готово и это является камнем преткновения…

Но родственная трансплантация, считаю, состоялась. Мы в год делаем 10 трансплантаций родственной печени. Если брать родственное донорство, то мы занимаем шестое место в мире. Мы смогли это развить. Это наше достижение. Но здесь характерна проблема нехватки доноров, потому что не каждый родственник может стать донором.

- Насколько сложно подобрать донора?

- Сложность в том, что у каждого человека печень разная, в ней очень много сосудов. Также имеет значение объем печени. Если у реципиента печень небольшая, то донору ее может не хватить. Может быть и аномалия сосудов печени, которая не позволяет сделать трансплантацию.

Важна также еще совместимость по группе крови. Донор с I группой крови подойдет всем. А если у него II или III группа, то это уменьшает вероятность совместимости. Здесь выходом из ситуации становится такая опция, как трансплантация от несовместимого донора. Мы такую операцию провели в 2017 году. Пациент до сих пор жив.

- В чем суть такой трансплантации?

- Это такая же операция, как и все остальные. Единственное, есть иммунологический аспект. В случае ABO несовместимой трансплантации реципиенту нужно перед операцией очистить кровь плазмаферезом и ввести препарат для подавления иммунитета, чтобы снизить риск отторжения, и только после этого проводить пересадку.

Теперь надо внести эту процедуру в клинический протокол. Сейчас мы работаем над этим.

- Какие параметры учитываются в первую очередь при пересадке печени и почему?

- Если пересадку планируется провести от трупного донора, то мы смотрим только на группу крови. В этом случае не надо просчитывать объем печени, который можно взять у донора. Печень целая и ее хватит любому реципиенту. Но мы говорим, что можно преодолеть и этот барьер и пересаживать печень, даже если у реципиента другая группа крови.

Но чем отличается трансплантация печени, например, от пересадки почки? Если после пересадки почки пошло отторжение, врачи могут убрать ее и посадить человека на гемодиализ и он будет жить, а при пересадке печени у нас нет права на ошибку. В противном случае пациент умрет.

Ретрансплантация у нас также невозможна. В США или Европе – да. А у нас этого нет.

- При каких болезнях печени трансплантация является единственным выходом для спасения пациента?

- При циррозе печени. Но цирроз делится на три стадии - А, В и С. При двух последних нужно делать трансплантацию. Когда у пациента первая стадия, надо подождать. Ведь пересадка - это сложная операция, у которой есть вероятные осложнения в виде тромбоза, например.

Кроме того, есть риск заразиться и умереть от какой-нибудь инфекции, ведь мы подавляем реципиенту иммунитет, чтобы снизить риск отторжения органа.

Перед трансплантацией врачи все эти вещи проговаривают пациенту, чтобы он мог взвесить все «за» и «против».

- Как часто трансплантацию печени делают онкобольным?

- У нас отделение, которое занимается раком поджелудочной железы и раком печени. Но пересадку делают только при определенном заболевании. Есть несколько видов рака печени: гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома, метастатический рак печени - это рак, который распространяется в печень из других частей организма, и есть паразитарное заболевание - альвеококкоз. Он также приравнивается к раку печени. Пересадка печени делается только при гепатоцеллюлярной карциноме. Но при условии, что опухоль маленькая, а если опухоль большая, то трансплантация уже не делается.

При метастазах пересадка вообще не делается.

Фото: Пресс-служба ННОЦ

- Конечно! Женщины даже рожают после трансплантации печени. Я проводил анализ своих пост-трансплантационных пациентов и выяснил, что большинство из них работают. Это уже о многом говорит.

- Можете сказать, какой вид рака печения диагностируют чаще всего у казахстанцев?

- Самая распространенная опухоль - гепатоцеллюлярная карцинома. Она встречается в 90% случаев. В остальных случаях - это холангиокарцинома и метастатический рак печени.

Наш регион является одним из эндемичных по гепатоцеллюлярной карциноме, потому что у нас много больных с гепатитом В с дельта-агентом (сочетанная инфекция В и D), который приводит к циррозу. Исследования показали, что если гепатит В и С не лечить, то он вызывает эту опухоль.

У нас есть эта проблема. Нужен скрининг по гепатиту В и С. Ведь к нам приходят люди, которые вполне нормально себя чувствуют, но у которых гепатит В или С, а потом выясняется уже, что у некоторых неоперабельная опухоль в печени.

- Поддается ли лечению такой вид опухоли?

- Есть четыре вида лечения этого рака: резекция, то есть удаление, трансплантация, абляция (когда в опухоль через сосуды вводят лекарства), химиоэмболизация и метод локальной химиотерапии злокачественных новообразований. Каждый из этих методов подбирается для каждого больного индивидуально в зависимости от стадии заболевания. И у каждого вида лечения есть своя выживаемость.

- Были ли случаи, когда человек полностью излечивается от рака печени?

- Такое бывает, если у него была первая стадия: если ему сделают операцию и проведут химиотерапию, тогда может быть полное излечение. Но с первой стадией очень редко встречаются больные. Чаще всего к нам приходят со второй или третьей стадией, а там уже возврат онкологии неизбежен.

- Жанат Сейтбатталович, каких правил должен придерживаться сам пациент?

- Во-первых, должна быть самодисциплина. Учитывается и наличие социальной поддержки, ведь одно дело сделать трансплантацию, но кто потом за пациентом будет ухаживать? Он должен каждый день принимать лекарства, каждые три месяца делать УЗИ, проходить КТ, сдавать анализы. Все результаты он должен высылать нам. Мы должны держать уровень иммуносупрессии (угнетение иммунитета) в балансе. Если мы дадим больше, он будет подвержен инфекциям, так как мы сильно подавили иммунитет. Если дадим мало, то у него будет отторжение, то есть он потеряет орган. Пациент должен быть постоянно в поле зрения.

- Очень много говорят о раке печени как о смертоносном заболевании. Можете сказать в чем его опасность?

- Он коварен тем, что только у 20% людей, которые к нам приходят, можно провести резекцию или трансплантацию, то есть применить те методы лечения, которые дают большую выживаемость. А в 80% приходят уже с большими опухолями, которые можно лечить только химиотерапией, которая даст шесть месяцев, или химоэмболизацию, которая даст год выживаемости. А это связано с тем, что опухоль растет в печени, и она не вызывает боли. Человек может ничего не подозревать, пока рак не распространится на другие органы.

Фото: ННОЦ

- Что бы вы посоветовали казахстанцам, чтобы снизить риск развития рака печени?

- По каждому виду рака свои исследования. Если взять, например, рак поджелудочной железы, то 100% доказали, что курение вызывает этот вид заболевания. Данные о влиянии диабета, ожирения или плохого питания не так утвердительны.

По раку печени - на развитие заболевания влияет гепатит В и С. Убедительных данных о влиянии ожирения тоже нет. Есть полные люди, но у них нет рака, есть люди, которые пьют и курят, и у них нет рака.

Для профилактики нужно раз в год сдавать кровь на гепатит В и С всем, начиная с 20 лет.

Нужно также раз в год делать УЗИ печени.

И меньше стресса или устранить стресс, если есть какой-то фактор раздражения, высыпаться, пить больше воды.