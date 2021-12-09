Поссорилась с родителями: подростка сняли с поезда в Алматинской области

5 декабря в полицию обратилась 43-летняя жительница села Узынагаш с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Она уточнила, что ребенок ушел из дома после ссоры.

Был объявлен розыск.

Ночью полицейские линейного отделения задержали беглянку и сняли с поезда, направляющегося в Шымкент, на станции Отар. Девочку передали родителям. Пресс-служба ДП Алматинской области.

С подростком провели воспитательную беседу.