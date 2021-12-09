12:27 09.12.2021
Поссорилась с родителями: подростка сняли с поезда в Алматинской области
Фото: pexels
5 декабря в полицию обратилась 43-летняя жительница села Узынагаш с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Она уточнила, что ребенок ушел из дома после ссоры.
Был объявлен розыск.
Ночью полицейские линейного отделения задержали беглянку и сняли с поезда, направляющегося в Шымкент, на станции Отар. Девочку передали родителям.Пресс-служба ДП Алматинской области.
С подростком провели воспитательную беседу.
В отношении родителей за нахождение несовершеннолетней без сопровождения законных представителей вне жилища составлен административный материал по ст. 442 ч. 2 КоАП РК.ДП Алматинской области.