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Законодательство РК
12:27 09.12.2021

Поссорилась с родителями: подростка сняли с поезда в Алматинской области

Фото: pexels
Полицейские Алматинкой области вернули родителям сбежавшую дочь, сообщает Zakon.kz.

5 декабря в полицию обратилась 43-летняя жительница села Узынагаш с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Она уточнила, что ребенок ушел из дома после ссоры.

Был объявлен розыск.

Ночью полицейские линейного отделения задержали беглянку и сняли с поезда, направляющегося в Шымкент, на станции Отар. Девочку передали родителям.Пресс-служба ДП Алматинской области.

С подростком провели воспитательную беседу.

В отношении родителей за нахождение несовершеннолетней без сопровождения законных представителей вне жилища составлен административный материал по ст. 442 ч. 2 КоАП РК.ДП Алматинской области.
Анастасия Московчук
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