Мошенники обманули женщину почти на 800 тысяч тенге

3 декабря 2021 года от неизвестного человека поступил телефонный звонок на сотовый 34-летней женщины. Звонящий, подставившись сотрудником банка и войдя в доверие к женщине, снял с ее банковского счета сумму в размере 780 000 тг.

Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 4000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.