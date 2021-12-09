Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:44 09.12.2021

Мошенники обманули женщину почти на 800 тысяч тенге

Фото: pixabay
В Актюбинской области неизвестные обманным путем сняли крупную сумму денег с банковской карты, передает Zakon.kz.

3 декабря 2021 года от неизвестного человека поступил телефонный звонок на сотовый 34-летней женщины. Звонящий, подставившись сотрудником банка и войдя в доверие к женщине, снял с ее банковского счета сумму в размере 780 000 тг.

Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 4000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица.Пресс-служба ДП Актюбинской области.
Оксана Житникова
Актюбинская область
Жители добились переименования села близ Атырау
09.12.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
09.12.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
09.12.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
09.12.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости