В правила предоставления информации из правового кадастра внесли изменения

Так, информация о государственной регистрации прав на недвижимое имущество осуществляется в виде выдачи:

сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках по установленной форме. В сведениях о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках указываются существующие права (обременения) на конкретный объект недвижимости;

сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. В сведениях об отсутствии (наличии) недвижимого имущества указываются сведения о всех объектах недвижимости, на которые зарегистрированы права (в т. ч. отчуждение) за физическими или юридическими лицами;

сведения о зарегистрированных обременениях прав, юридических притязаниях на объект недвижимости. В данном случае указываются сведения о всех обременениях и юридических притязаниях объекта недвижимости, на которые зарегистрированы права за физическими или юридическими лицами;