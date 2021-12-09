Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:46 09.12.2021

В правила предоставления информации из правового кадастра внесли изменения

Фото: акимат Нур-Султана
Министр юстиции РК приказом от 25 ноября 2021 года внес изменения в правила предоставления информации из правового кадастра, сообщает Zakon.kz.

Так, информация о государственной регистрации прав на недвижимое имущество осуществляется в виде выдачи:

  1. сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках по установленной форме. В сведениях о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках указываются существующие права (обременения) на конкретный объект недвижимости;

  2. сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. В сведениях об отсутствии (наличии) недвижимого имущества указываются сведения о всех объектах недвижимости, на которые зарегистрированы права (в т. ч. отчуждение) за физическими или юридическими лицами;

  3. сведения о зарегистрированных обременениях прав, юридических притязаниях на объект недвижимости. В данном случае указываются сведения о всех обременениях и юридических притязаниях объекта недвижимости, на которые зарегистрированы права за физическими или юридическими лицами;

  4. копии документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2021 года.

Лариса Черненко
МЮ РК Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
09.12.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
09.12.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
09.12.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
09.12.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости