Глава Антикора о субсидиях: Выдавали по принципу «кто успел, тот и получил»

За пять лет на субсидии выделено порядка 2 трлн тг. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на чиновников. Если в целом в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, то более половины из них приходится на хищение субсидий. Проведенный анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий. Председатель АПК РК Марат Ахметжанов.

Для примера он напомнил, что есть программа — паспорт №4 «субсидирование обводнения пастбищ», на которую было выделено за пять лет более 80 млрд тг.

Здесь повсеместно выявлены хищения путем:

фиктивной поставки оборудования;

субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии;

завышения в два-три раза стоимости оборудования.

Был выявлен ряд преступлений из числа работников НАНОЦ (Национальный аграрный научный центр при МСХ), который администрирует базу «Идентификация сельскохозяйственных животных» для учета поголовья скота, и ее данные используются при получении субсидий.

Работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создают коррупционные схемы. В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого Центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от них оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в системе. При этом цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и черная бухгалтерия, указывающая на получение им доходов более 300 млн тг. Глава Антикора

Согласно данным агентства, анализ ситуации показал, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тг, «ушли на ветер».

В частности, были зафиксированы факты, когда солнечные панели валяются в упаковке без дела, используются на совсем другие бытовые нужды. В целом такие факты выявлены в ряде областей — Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других.

При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акиматов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов. Председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

В качестве другого примера озвучили состояние дел по развитию мясного производства, где за пять лет выделено 465 млрд тг.

Изначально предполагалось удовлетворить внутренний спрос на отечественную мясную продукцию. Однако и здесь деньги разворовываются в угоду мошенникам и коррупционерам.

Для этого, по словам руководителя антикоррупционного ведомства, использовались многочисленные лазейки в правилах и несовершенство базы, в которой корректируются возраст, пол сельхозживотных, подделываются и дублируются учетные данные.

Все это делается для того, чтобы субсидировать несуществующий скот, обойти установленные критерии, дважды получить средства за одно и то же поголовье. Так, в Жамбылской области руководитель отдела областного УСХ в сговоре со своим супругом незаконно получила субсидии за фиктивное приобретение более тысячи племенных овец и КРС. В итоге, что? Массово продается живое поголовье за границу и параллельно растет импорт мяса. Председатель АПК РК Марат Ахметжанов.

Он добавил, что все это стало возможным еще при зарождении госпрограмм, никто не отвечал за рациональное использование субсидий — ни МСХ, ни акиматы, а фермеры, в свою очередь, жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявок, субсидии распределяются несправедливо.

Выдача субсидий осуществляется по принципу «кто успел, тот и получил», а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются своим. Более того, по закону бесплатная госуслуга подачи заявки на деле оказалась платной. Нормативная база написана так, что ее сложно понять простому фермеру. В правила субсидирования вносились изменения 47 раз. При этом разъяснение их норм не проводилось. Хотя это прямая обязанность МСХ. Председатель Агентства

При этом он подчеркнул, что зарегистрированные уголовные дела — это только верхушка айсберга. На сегодня возбуждено и расследуется 62 уголовных дела.

На брифинге сообщили, что по итогам анализа в адрес МСХ внесено 170 рекомендаций, направленных на устранение системных коррупционных рисков во всех 13 приказах МСХ, охватывающих 51 вид субсидий.