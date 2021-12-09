Разбойное нападение на АЗС произошло в Туркестанской области

К АЗС подъехала автомашина Daewoo Nexia, из которой вышли неизвестные вооруженные лица в медицинских масках. Подозреваемые проникли в кассу АЗС и в течение нескольких минут совершили разбойное нападение. В это время на станции находились двое работников. Угрожая расправой кассиру и его помощнику, они забрали из кассы 120 тыс. тг и скрылись на автомашине, где их дожидался четвертый соучастник. ДП Туркестанской области.

Полицейские остановили автомашину подозреваемых в 40 км от места преступления. Заметив полицейских, преследовавших их на служебных автомашинах, разбойники бросили машину и попытались скрыться.

Фото: ДП Туркестанской области

Двух подозреваемых задержали на месте. Они взяты под стражу. Двум другим удалось скрыться, в отношении них проводятся розыскные мероприятия. Департамент полиции Туркестанской области.

В ходе расследования установлено, что двое из них — жители Жетысайского района, один — из Акмолинской области, а четвертый — из Шымкента.