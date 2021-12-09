Антикоррупционный форум прошел в Петропавловске

Более двадцати активных представителей госорганов, общественности, средств массовой информации были отмечены за вклад в формирование антикоррупционной культуры региона.

Фото: Пресс-служба акимата СКО

Все начинается с сознания людей. Я считаю, что Антикоррупционная служба взяла верный вектор в сторону превенции коррупционных проявлений — это работа на предупреждение, соответствующая идейная и воспитательная работа в семье и обществе. Поэтому наша совместная деятельность, я уверен, будет продолжена как по линии акимата области, так и по линии всех общественных институтов. Все мы делаем одну работу для искоренения социального зла. Замакима области Гани Ныгыметов.

За вклад в формирование антикоррупционной культуры в обществе в этот день дипломами Департамента по противодействию коррупции по СКО и статуэтками отметили более двадцати североказахстанцев.

Среди них — заместитель акима области Гани Ныгыметов, руководитель государственно-правового отдела, структурного подразделения по государственно-правовым вопросам аппарата акима района им. Г. Мусрепова Светлана Алдошина, руководитель Департамента по защите прав потребителей СКО Лазьм Мияшева, член информационно-просветительского штаба СКО по противодействию коррупции Имангали Татваев, руководитель комплаенс-службы ТОО «Қызылжар Су» Мария Дзятко и другие представители госаппарата, квазигосударственного сектора и общественности.

Фото: Пресс-служба акимата СКО

Отмечены также ряд активных журналистов: Бердімұрат Баймұқанұлы — корреспондент телеканала МТРК, корреспондент ТК «1 Северный» Анастасия Харламова, Аяулым Жолмұқанова — корреспондент телеканала «Қызылжар», наша коллега — журналист газеты «Северный Казахстан» Татьяна Шейкина, журналист газеты «Солтүстік Қазақстан» Аманжол Нұртазин.

Также были подведены итоги конкурса среди региональных СМИ на лучшие журналистские работы, направленные на формирование антикоррупционной культуры. В номинации «Лучшая интернет-публикация» отмечена Алена Хан, главный редактор информационно-новостного сайта 7152.kz.

В номинации «Лучшая телевизионная работа» награду получила Наталья Аитова, корреспондент телеканала «Қызылжар». В номинации «Үздік басылым баспасы» отмечен журналист областной газеты «Солтүстік Қазақстан» Өмір Есқали.

В своем выступлении глава антикоррупционной службы области Жаркын Галымов отметил, что антикоррупционная политика Казахстана продолжает совершенствоваться на основе передовых международных стандартов, и именно благодаря соратникам в лице общественности можно эффективно противодействовать этому социальному злу и создать комфортные условия для граждан.

Для участников мероприятия была организована концертная программа.