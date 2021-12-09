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14:05 09.12.2021

Создана нержавеющая сталь, способная уничтожать COVID-19

Фото: pixabay
Ученые из Университета Гонконга создали первую в своем роде «антиковидную» нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности, передает Zakon.kz.

Для этого специалистам пришлось скорректировать химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, в результате она получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами, сообщает ТАСС.

Как отмечается в опубликованном заявлении научного учреждения, новинку представил профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза.

Ученые скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами. По утверждению исследователей, новый сплав способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку.

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Стоит отметить, что обычная нержавеющая сталь такими свойствами не обладает. Коронавирус может сохраняться в жизнеспособном состоянии на ее поверхности в течение двух дней.

В перспективе, по словам профессора Хуан Минсиня, нержавеющая сталь нового типа может быть запущена в массовое производство на основе существующих технологий.

Также ученые намерены запатентовать разработку и внедрить использование «антиковидного» сплава при изготовлении дверных ручек, кнопок лифтов и поручней, чтобы снизить риск заражения коронавирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах.

Оксана Житникова
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