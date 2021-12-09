Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:52 09.12.2021

Новый терминал аэропорта Шымкента пообещали сдать в начале 2022 года

Фото: акимат г.Шымкент
Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, когда завершат строительство нового терминала аэропорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что проект нового терминала полностью инвестиционный. На государственные деньги была проведена инженерная инфраструктура — около 6 млрд тг. На сумму 1,2 млрд тг построена стоянка, которая в будущем станет платной, а также построена дорога – 1 млрд тг.

В 2018 году было начато строительство, инвестор обещал в 2020 году завершить. К сожалению, усложнилась ситуация с пандемией, экономика встала. В этой связи он отсрочил данную сдачу. На сегодняшний день инвестор обещает завершить строительство в первом полугодии 2022 года, будем надеяться на это. Аким Шымкента Мурат Айтенов.

По его словам, строительные работы активно ведутся, необходимое оборудование выкуплено. Сейчас идет монтаж, параллельно ведутся другие спецработы.

Мы ежемесячно обсуждаем с инвестором, что это очень необходимо, потому что рейсы увеличиваются. Наш старый аэропорт не соответствует стандартам. Необходимо чуть-чуть подождать. Мурат Айтенов.

Сроки сдачи нового терминала аэропорта Шымкента не раз уже сдвигались. Изначально его обещали сдать в 2020 году, потом в 2021.

Тамила Языкова
Айтенов Мурат Шымкент
Жители добились переименования села близ Атырау
09.12.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
09.12.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
09.12.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
09.12.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
09.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости