Названа лучшая команда постсоветского пространства в ЛЧ-2021

Молдавский коллектив с 7 очками финишировал на третьем месте в группе D, опередив «Шахтер» из Украины, на счету которого два балла в 6 матчах. «Шериф» в ЛЧ нынешнего сезона отметился сенсационными победами над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).

Вторую позицию среди восточноевропейских клубов занял российский «Зенит», набравший 5 очков в группе H. Худший показатель у киевского «Динамо» — одно очко и последнее место в группе E.