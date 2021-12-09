Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:37 09.12.2021

Названа лучшая команда постсоветского пространства в ЛЧ-2021

Фото: Instagram/fc_sheriff
Тираспольский «Шериф» показал самый лучший результат среди клубов Восточной Европы по итогам группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Молдавский коллектив с 7 очками финишировал на третьем месте в группе D, опередив «Шахтер» из Украины, на счету которого два балла в 6 матчах. «Шериф» в ЛЧ нынешнего сезона отметился сенсационными победами над «Шахтером» (2:0) и «Реалом» (2:1).

Вторую позицию среди восточноевропейских клубов занял российский «Зенит», набравший 5 очков в группе H. Худший показатель у киевского «Динамо» — одно очко и последнее место в группе E.

Куандык Шынасилов
FIFA УЕФА Молдова
Жители добились переименования села близ Атырау
10.11.2021
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
10.11.2021
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
10.11.2021
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
10.11.2021
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
10.11.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости