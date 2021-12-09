14:31 09.12.2021
«Терроризирует старшеклассник» — школьники подрались в Алматинской области
Фото: pixabay
Школьники подрались в Алматинской области. Инцидент прокомментировали в областной полиции, передает Zakon.kz.
Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике @angry_taldyk, был избит мальчик, который учится в девятом классе.
Родители ребенка уверяют, что учителя хотят это преступление укрыть от общественности. Одноклассники школьника говорят, что их терроризирует старшеклассник по имени Жандос. Мальчик ночью 6 декабря попал в реанимацию шелекской больницы.следует из сообщения.
Автор поста обратился к главе МОН Асхату Аймагамбетову и главе МВД Ерлану Тургумбаеву с просьбой принять меры.
В областном департаменте полиции подтвердили, что инцидент произошел 6 декабря на территории дачного общества «Рахат» Енбекшиказахского района, расположенного рядом со школой №1.
Драка произошла после занятий в 13:30 между учениками 10 и 11 класса указанной школы из-за возникших неприязненных отношений.Пресс-служба ДП Алматинской области
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Алматинской области.
Также в ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного дела материалы будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних.