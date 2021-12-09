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Законодательство РК
14:31 09.12.2021

«Терроризирует старшеклассник» — школьники подрались в Алматинской области

Фото: pixabay
Школьники подрались в Алматинской области. Инцидент прокомментировали в областной полиции, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике @angry_taldyk, был избит мальчик, который учится в девятом классе.

Родители ребенка уверяют, что учителя хотят это преступление укрыть от общественности. Одноклассники школьника говорят, что их терроризирует старшеклассник по имени Жандос. Мальчик ночью 6 декабря попал в реанимацию шелекской больницы.следует из сообщения.

Автор поста обратился к главе МОН Асхату Аймагамбетову и главе МВД Ерлану Тургумбаеву с просьбой принять меры.

В областном департаменте полиции подтвердили, что инцидент произошел 6 декабря на территории дачного общества «Рахат» Енбекшиказахского района, расположенного рядом со школой №1.

Драка произошла после занятий в 13:30 между учениками 10 и 11 класса указанной школы из-за возникших неприязненных отношений.Пресс-служба ДП Алматинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Алматинской области.

Также в ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного дела материалы будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних.

Динара Халдарова
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