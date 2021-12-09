«Терроризирует старшеклассник» — школьники подрались в Алматинской области

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике @angry_taldyk, был избит мальчик, который учится в девятом классе.

Родители ребенка уверяют, что учителя хотят это преступление укрыть от общественности. Одноклассники школьника говорят, что их терроризирует старшеклассник по имени Жандос. Мальчик ночью 6 декабря попал в реанимацию шелекской больницы. следует из сообщения.

Автор поста обратился к главе МОН Асхату Аймагамбетову и главе МВД Ерлану Тургумбаеву с просьбой принять меры.

В областном департаменте полиции подтвердили, что инцидент произошел 6 декабря на территории дачного общества «Рахат» Енбекшиказахского района, расположенного рядом со школой №1.

Драка произошла после занятий в 13:30 между учениками 10 и 11 класса указанной школы из-за возникших неприязненных отношений. Пресс-служба ДП Алматинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Алматинской области.

Также в ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного дела материалы будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних.