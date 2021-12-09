Olimpbet подвел итоги второго розыгрыша «Новогоднего Драйва»

8 декабря компания разыграла новую партию призов. В конкурсе участвовали клиенты, которые делали ставки с 29 ноября по 5 декабря.

Главный приз забрал клиент Olimpbet из Алматы. Он собрал экспресс из четырех матчей Лиги чемпионов и одной встречи Лиги Европы. Общий коэффициент купона был не слишком большим (4,35), а вот сумма ставки — внушительной (4 млн 268 тыс. тенге). Купон оказался вдвойне счастливым: все прогнозы сбылись, и клиент Olimpbet получил 18 565 800 тенге, а во втором розыгрыше «Новогоднего Драйва» именно этот экспресс принес игроку главный приз — Mercedes C-Class.

Еще десять игроков получили другие подарки: PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro и фрибеты от 10 тыс. до 25 тыс. тенге. А среди клиентов, которые участвовали в акции, но не выиграли призы, Olimpbet разыграл фрибеты на общую сумму 300 млн тенге.

На следующей неделе у «Новогоднего Драйва» будет новый победитель, которым может оказаться любой клиент Olimpbet. Для участия в акции достаточно поставить 2 тыс. тенге на любое событие с коэффициентом от 1,50. Чем больше играешь, тем больше шансов забрать авто. За каждые поставленные 2 тыс. клиенты получают билеты для участия в розыгрыше. Они автоматически появляются в личном кабинете.

15 декабря Olimpbet снова подарит победителю Mercedes C-Class. Делай ставки и забирай премиальное авто!