Марину Хлебникову перевели из реанимации в лечебное отделение

Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось, – написали члены ее команды на странице певицы в Instagram.

Ранее появилась информация, что артистка смогла дышать самостоятельно, а состояние ее врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Кроме того, члены команды певицы поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу сдать кровь для артистки.

Также был анонсирован выход передачи о всех «фактах» состояния певицы, где будут озвучены все «неопровержимые доказательства», которыми ранее подпитывались различные слухи.

Возгорание в квартире Марины Хлебниковой произошло поздним вечером 18 ноября. Площадь пожара составила десять квадратных метров в двухуровневой квартире дома на ул. Ратной в Москве. Кроме артистки, с места происшествия спасены пять человек, двух из которых передали медикам для осмотра.

Врачи диагностировали у артистки 20% ожога лица. Кроме того, было поражение кожи головы, груди, а также бедер.