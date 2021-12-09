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16:52 09.12.2021

Марину Хлебникову перевели из реанимации в лечебное отделение

Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official
Пострадавшую при пожаре в своей квартире российскую певицу Марину Хлебникову, по словам ее команды, перевели из реанимации в палату, передает Zakon.kz.
Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось, – написали члены ее команды на странице певицы в Instagram.

Ранее появилась информация, что артистка смогла дышать самостоятельно, а состояние ее врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Кроме того, члены команды певицы поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу сдать кровь для артистки.

Также был анонсирован выход передачи о всех «фактах» состояния певицы, где будут озвучены все «неопровержимые доказательства», которыми ранее подпитывались различные слухи.

Возгорание в квартире Марины Хлебниковой произошло поздним вечером 18 ноября. Площадь пожара составила десять квадратных метров в двухуровневой квартире дома на ул. Ратной в Москве. Кроме артистки, с места происшествия спасены пять человек, двух из которых передали медикам для осмотра.

Врачи диагностировали у артистки 20% ожога лица. Кроме того, было поражение кожи головы, груди, а также бедер.

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