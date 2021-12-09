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17:16 09.12.2021

Forbes назвал самый дорогой клуб НХЛ

Фото: Instagram/nyrangers
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги, во главе которого находится «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Zakon.kz.

«Рейнджерс» стал первым клубом НХЛ. Его стоимость оценивается в 2 млрд долларов. За последний год цена команды из Нью-Йорка выросла на 21%, за последние пять лет – на 60%.

Одной из главных причин такой оценки является новый телевизионный контракт НХЛ с ESPN и Turner Sports. Лига заработает в среднем 625 млн долларов в год, по сравнению с 300 млн долларов, которые получала от NBC за свои права.

Список самых дорогих команд НХЛ (ведущая десятка, в долл.)

  • 1. «Рейнджерс» – 2 млрд

  • 2. «Торонто» – 1,8 млрд

  • 3. «Монреаль» – 1,6 млрд

  • 4. «Чикаго» – 1,4 млрд

  • 5. «Бостон» – 1,3 млрд

  • 6. «Филадельфия» – 1,2 млрд

  • 7. «Эдмонтон» – 1,1 млрд

  • 8. «Лос-Анджелес» – 1,025 млрд

  • 9. «Детройт» – 990 млн

  • 10. «Айлендерс» – 950 млн

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