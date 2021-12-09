Forbes назвал самый дорогой клуб НХЛ

«Рейнджерс» стал первым клубом НХЛ. Его стоимость оценивается в 2 млрд долларов. За последний год цена команды из Нью-Йорка выросла на 21%, за последние пять лет – на 60%.

Одной из главных причин такой оценки является новый телевизионный контракт НХЛ с ESPN и Turner Sports. Лига заработает в среднем 625 млн долларов в год, по сравнению с 300 млн долларов, которые получала от NBC за свои права.