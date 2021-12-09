17:16 09.12.2021
Forbes назвал самый дорогой клуб НХЛ
Фото: Instagram/nyrangers
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги, во главе которого находится «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Zakon.kz.
«Рейнджерс» стал первым клубом НХЛ. Его стоимость оценивается в 2 млрд долларов. За последний год цена команды из Нью-Йорка выросла на 21%, за последние пять лет – на 60%.
Одной из главных причин такой оценки является новый телевизионный контракт НХЛ с ESPN и Turner Sports. Лига заработает в среднем 625 млн долларов в год, по сравнению с 300 млн долларов, которые получала от NBC за свои права.
Список самых дорогих команд НХЛ (ведущая десятка, в долл.)
1. «Рейнджерс» – 2 млрд
2. «Торонто» – 1,8 млрд
3. «Монреаль» – 1,6 млрд
4. «Чикаго» – 1,4 млрд
5. «Бостон» – 1,3 млрд
6. «Филадельфия» – 1,2 млрд
7. «Эдмонтон» – 1,1 млрд
8. «Лос-Анджелес» – 1,025 млрд
9. «Детройт» – 990 млн
10. «Айлендерс» – 950 млн