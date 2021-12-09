Торговые центры обязаны предоставлять потребителям сведения о продавцах – юрист

Однако работа с большими объемами товаров, а также жесткие требования к отдельным категориям продукции налагают на администрацию ТЦ большое количество обязательств.

О том, почему администрация торговых центров также, как и торгующие в них предприниматели, обязана предоставлять сведения о продавцах, изготовителях и исполнителях, корреспонденту Zakon.kz рассказала руководитель программы «Юриспруденция» Высшей школы права Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева Естер Бабаджанян.

Как отметила эксперт, прежде, чем разобраться в данном вопросе, необходимо определить, что из себя представляет торгово-развлекательный центр.

Согласно подпункта 43 главы 1 Приказа и.о. Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил внутренней торговли» торговый центр – это торговый объект, представленный множеством субъектов внутренней торговли, со смешанным ассортиментом, объем ассортимента от двадцати пяти тысяч и более наименований (единиц), входит или не входит в торговые сети, имеет площадку для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории. Естер Бабаджанян

Юрист уточнила, что имея столь широкий спектр товаров и услуг, которыми торгуют на его территории субъекты внутренней торговли, администрация ТЦ тоже берет на себя ряд обязательств перед потребителями.

Одним из таких обязательств продавца (изготовителя, исполнителя) согласно ст. 26 Закона РК «О защите прав потребителей» является предоставление информации о продавце (изготовителе, исполнителе), а потребитель согласно ст. 10 Закона имеет право данную информацию получить.

Среди прав потребителей есть такое основополагающее право, как информационное. Оно корреспондирует обязанность предпринимателя предоставлять полную, достоверную и своевременную информации о товаре (работе, услуге) – это так называемая информационная обязанность. При этом данная обязанность, как и любая другая обязанность по обеспечению качества товара, работ и услуг или по обеспечению безопасности предлагаемых товаров, работ и услуг, возлагается не только на производителя, но и на продавца, и в целом на любого другого предпринимателя, который ретранслирует эти товары, работы и услуги. Естер Бабаджанян

По ее словам, торговые центры также являются своего рода предпринимателями. Ретранслируя товары, работы и услуги других предпринимателей на основании различных договоров (будь то договор аренды, договор простого товарищества или другие договорные конструкции), путем использования своих площадок ТЦ предоставляют соответствующие товары, работы и услуги потребителям.