Полицейские раскрыли убийство в Акмолинской области

О преступлении стало известно 6 декабря в 9:00 утра. В одной из квартир многоэтажного жилого дома Степногорска было обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями и колото-резаной раной, от которых он скончался.

Прибывшей следственно-оперативной группой была установлена личность погибшего – им оказался местный житель 1964 года рождения.

Полицейские провели поквартирный обход соседних домов, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления, обнаружив в записи одной их них неизвестного мужчину, который выходил в день убийства из подъезда погибшего со следами крови на одежде и руках.

В тот же день, 6 декабря, полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний житель Карагандинской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 106, ч. 3 УК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Задержанный дал признательные показания, рассказав, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и жертвой преступления произошел конфликт, результатом которого стало убийство.