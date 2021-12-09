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Законодательство РК
18:24 09.12.2021

Более 90 правонарушений зарегистрировал Антикор в Алматинской области

Фото: Антикоррупционная служба по Алматинской области
Антикоррупционная служба по Алматинской области подвела итоги работы за 11 месяцев 2021 года, сообщает Zakon.kz.

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандоса Жумабаева, за этот период зарегистрировано 93 уголовных правонарушения, из которых более 68,8%, или 64 преступления, являются коррупционными.

По степени тяжести преступления квалифицируются преимущественно в качестве тяжких и особо тяжких, на них приходится 68,8%, или 64 преступления. Согласно оперативно-следственной практике, львиная доля, или 83,8% коррупционных преступлений, связана со взяточничеством, на них приходится 53 преступления.Первый замруководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Жумабаев

Таким образом, за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 163 лица, из которых 23 – первые руководители различных рангов. Осуждено 93 лица, из них к штрафу – 81 на сумму более 154,8 млн тенге, к лишению свободы – семь, к иным мерам, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, пять.

Помимо этого, в целях повышения гласности и прозрачности в сфере государственных закупок департаментом проводится мониторинг портала государственных закупок. За 11 месяцев 2021 года благодаря этим действиям департамента бюджет Алматинской области сэкономил 8 млрд 200 млн тенге.

Константин Вноровский
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