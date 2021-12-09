Более 90 правонарушений зарегистрировал Антикор в Алматинской области

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандоса Жумабаева, за этот период зарегистрировано 93 уголовных правонарушения, из которых более 68,8%, или 64 преступления, являются коррупционными.

По степени тяжести преступления квалифицируются преимущественно в качестве тяжких и особо тяжких, на них приходится 68,8%, или 64 преступления. Согласно оперативно-следственной практике, львиная доля, или 83,8% коррупционных преступлений, связана со взяточничеством, на них приходится 53 преступления. Первый замруководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Жумабаев

Таким образом, за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 163 лица, из которых 23 – первые руководители различных рангов. Осуждено 93 лица, из них к штрафу – 81 на сумму более 154,8 млн тенге, к лишению свободы – семь, к иным мерам, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, пять.

Помимо этого, в целях повышения гласности и прозрачности в сфере государственных закупок департаментом проводится мониторинг портала государственных закупок. За 11 месяцев 2021 года благодаря этим действиям департамента бюджет Алматинской области сэкономил 8 млрд 200 млн тенге.