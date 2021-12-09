Бразилия может отказаться от карнавала в 2022 году из-за COVID-19

Против празднования знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро высказалась глава чрезвычайного департамента по борьбе с COVID-19 Министерства здравоохранения Бразилии Розана Лейте де Мело, сообщает RG.ru.

Мело выступила с заявлением в ходе заседания Комиссии по туризму Палаты депутатов. Она отметила, что, несмотря на высокие показатели вакцинирования среди бразильцев, гражданам все равно следует придерживаться рекомендаций ВОЗ, ограничивающих проведение массовых мероприятий.

Нельзя забывать, что сейчас мы живем в условиях пандемии. Карнавал – это, безусловно, праздник, который нас всех сближает и объединяет, но в то же время сам формат мероприятия не позволяет отследить соблюдение дистанции между людьми и ношение масок. Даже человек, прошедший полный курс вакцинации, может вновь заразиться коронавирусом. Глава Министерства здравоохранения Бразилии Розана Лейте де Мело

Чиновница дала понять, что позиция Министерства здравоохранения относительно публичных мероприятий, собраний и праздников может измениться не ранее февраля-марта 2022 года и только в случае качественного улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Бразилии.